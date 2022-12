Due imbarcazioni cariche di migranti sono state intercettate tra la notte scorsa e la mattinata di oggi al largo delle coste del Crotonese dalle unità navali della capitaneria di porto che ha soccorso e portato in salvo tutte le 161 persone a bordo in due distinte operazioni.

Il primo intervento è stato effettuato nella notte, quando la motovedetta della capitaneria ha avvistato una barca a vela con 81 migranti che sono stati fatti trasbordare sull’unità militare e condotti al porto di Crotone.

Qualche ora dopo, i militari hanno intercettato una seconda imbarcazione con 80 persone. Anche in questo caso è stato eseguito il trasbordo sulla motovedetta e i migranti sono stati condotti al porto di Crotone con l’ausilio di unità navali della guardia di finanza. Al termine delle operazioni di sbarco, coordinate dalla prefettura di Crotone, e condotte dall’ufficio immigrazione della questura, i 161 profughi sono stati trasferiti al centro di accoglienza Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto.