Il Dg Raffaele Vrenna ha incontrato la stampa – in una conferenza da remoto – vista la prolungata assenza in quanto impegnato a Coverciano col corso di direttore sportivo, per tracciare un bilancio su questa prima parte di stagione.

“Il ruolino di marcia credo sia un cammino non importante ma di più. Abbiamo due sole sconfitte, una forse ‘meritata’ e mi riferisco a quella di Foggia, e l’altra contro la prima in classifica, il Catanzaro, che sta facendo un campionato importante. Ma anche il Crotone lo sta facendo: ci sono due squadre che stanno viaggiando a gran velocità e che lottano per il titolo e il Crotone sarebbe primo in classifica in qualsiasi altro girone. Il Catanzaro ha il vantaggio di lavorare già dallo scorso anno con lo stesso gruppo e lo stesso mister, su campi già calcati e con squadre già affrontate nelle stagioni precedenti mentre noi siamo una squadra nuova, con un allenatore nuovo e affrontiamo tutte squadre nuove. A gennaio sicuramente ritoccheremo qualcosa come è giusto che sia in qualsiasi squadra. Abbiamo totalizzato finora 41 punti con una media superiore a 2.4, il Catanzaro ha 47 punti, ovvio che se continuasse così vincerebbe il torneo.”