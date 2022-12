CATANZARO/ Incidente stradale alle 13.40 circa di oggi su viale Isonzo zona sud della città per incidente stradale. Interessata nel sinistro una sola autovettura, una Fiat Panda, che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo contro il muretto di delimitazione del piazzale del centro commerciale.

A bordo il solo conducente che, soccorso inizialmente da automobilisti in transito, veniva successivamente immobilizzato su barella dai vigili del fuoco ed affidato al personale sanitario del SEU118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura in attesa del soccorso stradale per il recupero della stessa. A coordinare le operazioni di soccorso il neo Capo Squadra Giuseppe Fava.