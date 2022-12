di RTC Sport

Giornata dell’Immacolata poco felice per le squadre calabresi di serie B. La Reggina viene travolta dal Frosinone 3 a 0 al Granillo, mentre il Cosenza si fa acciuffare nel recupero dal Brescia al Marulla.

REGGINA-FROSINONE 0-3

Buona gara ma improduttiva per la Reggina che gioca con personalità al cospetto della capolista ma non riesce a graffiare in avanti e viene castigata dai ciociari di Fabio Grosso. L’ex crotonese Samuel Mulattieri apre le marcature al 34′ segnando il vantaggio ospite. E’ invece proprio un ex amaranto, Roberto Insigne, su assist del calabrese Garritano, a realizzare la seconda rete ospite al 50′. Infine Szyninski, ancora su rifornimento di Garritano, cala il tris e chiude definitivamente il punteggio. Gli amaranto scivolano nuovamente a meno 6 dalla capolista.

COSENZA-BRESCIA 1-1

Rabbia e amarezza in casa Cosenza per il risultato finale scaturito al San Vito-Marulla al termine della gara odierna con il Brescia, terminata 1 a 1. Il Brescia ha infatti pareggiato nei minuti di recupero, facendo sfumare il sogno del Cosenza che stava pregustando una vittoria che sarebbe stata importantissima per il prosieguo. Dopo un primo tempo in cui i lombardi avevano piu’ volte tentato la via della rete, i rossoblu’ si erano portati inaspettatamente in vantaggio con Larrivey, bravo a sorprendere la difesa bresciana. Ma un netto infortunio difensivo consentiva a Bianchi, al 92′, di riportare la gara in parità ed evitava al Brescia la seconda sconfitta consecutiva con le squadre calabresi.