Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, ha lanciato oggi, dalle pagine de ‘La Verità’, un appello al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, e al premier Giorgia Meloni, per “salvare 1000 nuove scuole in costruzione in Italia (di queste una trentina sono in Calabria), i cui lavori sono fermi da due anni, causa pandemia, e senza la proroga del ministero dell’Istruzione il MEF non può riattivare i finanziamenti della Banca europea degli investimenti, nel frattempo scaduti per il mancato completamento delle opere. “Si tratta – secondo Corbelli – di una pesante eredità del governo Draghi e dell’ex ministro Bianchi, il quale – afferma Corbelli – avrebbe a lungo ignorato i reiterati richiami fatti, insieme a Diritti Civili, che gli aveva segnalato e segue, da un anno, questo problema, dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto e dalla sua vice, Giuseppina Princi”.

La richiesta di Corbelli a Valditara e Meloni è oggi quella di “riparare agli errori e ai danni dei loro predecessori , di sbloccare la situazione, concedere la proroga e consentire la ripresa e l’ultimazione dei lavori di queste importanti, nuove, moderne e sicure strutture, visto anche che in molti comuni si è costretti (come ad esempio in tanti casi in Calabria) a ricorrere a edifici privati per via della scarsa sicurezza dei vecchi edifici , con un ulteriore aggravio per l’erario e con anche notevoli disagi e rischi per gli studenti e il personale scolastico, per la precarietà e pericolosità di certe situazioni”.