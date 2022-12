LAMEZIA TERME(CZ)/ Oltre 100 panettoni sono stati sequestrati in un laboratorio dolciario ubicato nel territorio lametino. Erano spacciati come “artigianali” e venduti al consumatore a prezzi raddoppiati. A operare sono stati i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catanzaro, nell’ambito dei servizi di controlli nelle attività di pasticcerie, finalizzati al contrasto delle frodi in commercio derivanti la vendita di prodotti dolciari non conformi, con particolare riferimento ai tipici alimenti della tradizione natalizia.

I militari hanno accertato che l’esercente vendeva i panettoni con un’etichetta contraffatta che ne certificava la “produzione propria”, ma in realtà i prodotti dolciari provenivano da un’altra azienda commerciale di fabbricazione industriale, il tutto a danno dei consumatori e delle aziende del settore. L’uomo è stato denunciato per frode in commercio. Gli alimenti sottoposti a sequestro, previo parere sull’idoneità al consumo umano, saranno devoluti in beneficenza ad associazioni di volontariato o reparti pediatrici ospedalieri.