Catanzaro, tantissime presenze per l’Open Day nel Liceo Scientifico “Siciliani”

Giovedì 15 dicembre 2022 il Liceo Scientifico “Siciliani” di Catanzaro ha aperto le sue porte agli studenti frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado per presentare la propria offerta formativa.

I ragazzi e le loro famiglie sono stati subito accolti dal Dirigente scolastico Filomena Rita Folino, dal DSGA Roberta Salvatori e dal prof. Francesco Parentela, referente dell’Orientamento, che hanno fornito loro informazioni dettagliate sull’organizzazione del quadro orario e della didattica presentando la ricchissima offerta formativa dell’istituzione. Il Liceo Siciliani offre la Curvatura Biomedica e Tecnologica, il Liceo Matematico, Economia e Finanza, Matematica e Realtà, Euromath & Euroscience, la possibilità di conseguire la certificazione Cambridge di lingua inglese B1 e B2 e la patente europea ICDL, progetti PON e POR disegnati sulle esigenze degli studenti, stage internazionali e internazionali, PCTO con Università e aziende del territorio, Olimpiadi disciplinari a carattere nazionale, attività sportive, la longeva e famosa Radio Siciliani e il progetto del “Treno della memoria” in partenza il prossimo 16 gennaio 2023.

Lungo il percorso, predisposto appositamente per mostrare il ricco ventaglio dell’offerta formativa, i ragazzi hanno avuto modo di entrare nel vivo delle discipline: nel laboratorio di fisica hanno assistito agli esperimenti in cui sono state verificate la Spinta di Archimede e la dilatazione lineare e volumica dei metalli; nel laboratorio di scienze hanno potuto assistere all’estrazione del DNA dal kiwi e alla preparazione del vetrino da cipolla. Hanno visto in azione la stampante 3D, assaporato il gelato all’azoto liquido e interagito con la mano robotica. Hanno scoperto le parole latine che utilizziamo tutti i giorni viaggiando virtualmente in Egitto e nell’Antica Roma. Ai ragazzi sono stati presentati spot per il sociale per dimostrare il ruolo della letteratura come strumento di comunicazione e persuasione collettiva ed è stata dimostrata l’importanza della Diversità anche in vista dei viaggi studi all’estero organizzati dall’istituto. Nei corridoi hanno incontrato Dante, Virgilio e Beatrice e avuto modo di giocare sia ad un gioco da tavolo sulla “Divina Commedia” che a Geometriko, il cui torneo patrocinato dall’Università Bocconi vedrà gli studenti protagonisti in primavera a Salerno come scuola polo regionale.

Variegata e accattivante è da sempre la proposta formativa del Liceo Siciliani che trova il suo punto forte nella pratica quotidiana delle metodologie didattiche innovative, nell’uso estensivo delle TIC per favorire l’acquisizione delle competenze disciplinari in chiave innovativa, ma soprattutto nell’attenzione a fornire una solida formazione in tutti i campi del sapere al fine di preparare lo studente ad affrontare con sicurezza e criticità il percorso universitario che gli permetterà di inserirsi nel mondo del lavoro.

Il Liceo “Siciliani” ha programmato altri due open day per gennaio 2023 perchè c’è ancora tanto da scoprire sulla poliedrica proposta educativa per l’anno scolastico 2023/2024.