Una donna di 52 anni, originaria di Polistena, è deceduta in un incidente stradale nei pressi dello svincolo di Rosarno della Salerno-Reggio Calabria. Secondo quanto appreso, la donna viaggiava a bordo di una Fiat Panda insieme ai due figli, allorché l’utilitaria ha impattato contro un pesante autoarticolato. L’urto ha interessato soprattutto il lato passeggeri della Fiat Panda, dove aveva preso posto la donna, che è morta sul colpo. I suoi figli, sono stati immediatamente soccorsi e portati al vicino ospedale di Polistena, ma non verserebbero in pericolo di vita. Sul posto dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco, la polizia stradale e operai dell’Anas per gestire il traffico, poiché lo svincolo di Rosarno è la diramazione autostradale che serve l’area portuale di Gioia Tauro, intensamente trafficata dagli automezzi pesanti. Secondo quanto appreso, il traffico in direzione nord in uscita dallo svincolo di Rosarno, è stato deviato lungo la Statale 18, fino allo svincolo di Mileto, distante circa dieci chilometri da Rosarno; il traffico proveniente da nord con ingresso a Rosarno, è stato invece indirizzato al successivo svincolo di Gioia Tauro.