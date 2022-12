di RTC Sport

51 punti, 16 vittorie, 3 pareggi, 55 gol fatti, 10 vittorie su 10 in casa. Sono questi i numeri impressionanti del Catanzaro che chiude il girone d’andata del campionato di serie C saldamente al comando con 6 di vantaggio sul Crotone secondo. Oggi l’ennesimo diluvio di reti dei giallorossi calabresi si è abbattuto questa volta sul Potenza che inizialmente ha giocato una buona gara ma gradualmente è stato dilaniato dallo strapotere di una capolista sempre piu’ incontenibile. Un minuto di raccoglimento in ricordo di Sinisa Mihajlovic, al quale la curva ovest ha dedicato anche uno striscione. Dopo soli 42” di gioco Katseris buca la porta ospite e porta il Catanzaro in vantaggio. All’11’ pari potentino del guizzante Di Grazia con un bel destro angolato di prima. Dura poco la gioia lucana perchè dopo 5′ Biasci si guadagna un rigore che lui stesso trafsorma spiazzando Gasparini, 2 a 1. Il Catanzaro sale di ritmo e aumenta la pressione. Vandeputte sfonda a sinistra e disegna in mezzo per la sassata pregevole di Sounas con un sinistro letale e terrificante che fa 3 a 1 al 37′. Nel secondo tempo non c’è partita. Segna praticamente subito, al 51′, con Biasci che appoggia facile facile per il 4 a 1. Al 54′ cala definitivamente il sipario con la quinta rete opera di Vandeputte, autore di una prestazione ancora una volta sontuosa. Gara finita ma c’è ancora un sussulto quando Iemmello riesce a costruirsi praticamente da solo l’occasione per trovare la gioia personale del gol rubando lestamente palla a un difensore e appoggiando in rete per il 6 a 1 definitivo. Il Catanzaro chiude il girone da protagonista solitario in vetta. Venerdì trasferta lucana a Picerno.