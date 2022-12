“L’ha promesso e l’ha fatto: grazie al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, sono state sbloccate opere Anas da Nord a Sud. Tra queste, anche la SS 106 nonché alcuni interventi sulla Salerno-Reggio Calabria. Lo afferma, in una nota, la senatrice della Lega Tilde Minasi (nella foto), componente della commissione Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni e Innovazione tecnologica. “Finalmente -continua- grazie a una celere e pragmatica azione da parte del Mit, anche da un punto di vista economico, il Paese riparte. Ogni cantiere che apre, centinaia di operai che lavorano. Con Salvini alla guida del dicastero di Porta Pia, meno burocrazia, meno corruzione, più cantieri e più sicurezza. Dalle parole ai fatti”. La nota della senatrice Minasi è arrivata a seguito della notizia che il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha incontrato allo Smart road center di Anas i Commissari straordinari per fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere stradali sottoposte a commissariamento. In totale sono previste 34 opere stradali per 127 interventi complessivi. Decisiva l’accelerazione per sei cantieri, pronti a partire o appena partiti. Da Nord a Sud: SS20 Tunnel del Tenda (Piemonte); Raccordo autostradale tra l’A4 e la Val Trompia (Lombardia); Aurelia-bis a La Spezia (Liguria); Grosseto-Fano (Toscana); SS4 Salaria (Lazio-Marche); SS106 (Calabria). Nelle ultime settimane -spiegano al ministero- i tecnici del Mit hanno anche lavorato ininterrottamente per evitare che gli interventi di Anas destinatari dei fondi Fsc 2014-2020 fossero definanziati: 24 gli interventi prioritari, per un valore di 4,5 mld di euro, per salvare quelli a rischio definanziamento e mettendo in sicurezza “pezzi” importanti di opere come la “Orte-Civitavecchia”, l’Aurelia-bis in Liguria, la Garganica in Puglia e alcuni interventi sulla Salerno-Reggio Calabria. La proposta di Anas -conclude la nota- andrà al Cipess entro la fine dell’anno e questo consentirà alla stessa Anas di appaltare tante opere stradali entro la primavera del 2023.