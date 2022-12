Nella serata di lunedì 19 dicembre, dopo la segnalazione sulla presenza di una barca a vela incagliata in località ‘Torre Pali’ del Comune di Salve (Lecce), il personale della guardia costiera ha individuato un natante monoalbero di circa 13 metri, modello Cyclades 43, denominato ‘Star Life’. I militari hanno accertato che la barca è stata utilizzata per traghettare migranti, come apparso chiaro già dalla prima ispezione: a bordo sono stati trovati vestiti e cibo. Risulta che il mezzo abbia trasportato 80 migranti sbarcati nel porto di Crotone il 7 dicembre scorso.