Il Consiglio regionale della Calabria è stato convocato il prossimo 22 dicembre, con inizio alle ore 14,30, con 10 punti all’ordine del giorno. Al centro dei lavori dell’assemblea legislativa calabrese c’è soprattutto il bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023-25, insieme a tutti gli altri documenti contabili tra cui la legge di stabilità 2023, il Documento di economia e Finanza per gli anni 2023-25, il bilancio consolidato e il Rendiconto 2021 dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti. All’esame giovedì anche il bilancio del Consiglio regionale. L’assemblea inoltre si occuperà anche di un testo di legge in tema di ludopatia che ritorna nell’aula del Consiglio regionale in una forma emendata dopo essere stato ritirato nell’ultima seduta in seguito alle proteste della Chiesa, delle comunità di recupero e di associazioni e organizzazioni del terzo settore, che avevano espresso preoccupazione per un presunto allentamento nella lotta al gioco d’azzardo.