Incidente stradale a Cosenza, investite due anziane

COSENZA/ Sono ricoverate in prognosi riservate all’ospedale di Cosenza le due anziane investite martedì sera in viale Cosmai a Cosenza. Le due donne, una sulla settantina e l’altra di 79 anni nella serata di martedì stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali dopo essere state a messa. All’improvviso sono state investite da una Peugeot in transito. L’automobilista si è subito fermato e ha prestato soccorso alle due donne. Immediato l’arrivo degli agenti della Questura di Cosenza e dei sanitari del 118. Le due anziane sono state trasportate in ospedale. Giunte al Pronto soccorso sono state sottoposte a tutti gli accertamenti del caso. La 79enne ha riportato ferite più gravi. Le due hanno lesioni multiple e fratture.