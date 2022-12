Aveva annunciato le sue dimissioni da capogruppo della Lega in seno al Consiglio regionale della Calabria per il 31 dicembre, dopo essere stata eletta al Parlamento, ma ieri sera i consiglieri del suo partito hanno votato una mozione che ha rimosso dall’incarico la neo deputata Simona Loizzo. La decisione, secondo quanto si apprende, sarebbe scaturita da contrasti sulla linea politica da tenere in merito ad alcune leggi regionali.