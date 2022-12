“Il obiettivo non è mettere la prima pietra del ponte entro 4 anni, ma entro due anni. Se c’è qualche professionista del no, io vado dritto. Chi dice no, dice no al lavoro, al futuro, all’innovazione, a un’opera di ingegno italiano e non solo italiano. Conto di terminare il mio mandato con i lavori in buona fase di avanzamento”. Lo ha detto il ministro alla Infrastrutture, Matteo Salvini, videocollegato con Palermo, al convegno “Noi e il Mediterraneo”.