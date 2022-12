Catanzaro, l’Alta Formazione dell’Università Magna Graecia ha presentato l’offerta formativa che si basa su 50 percorsi che abbracciano il territorio e testimoniano la forte vitalità dell’ateneo

CATANZARO/ Venti master di 1° livello e quindici di 2° livello, otto corsi di perfezionamento e sette di aggiornamento, per un totale di 50 percorsi formativi: sono i numeri dell’Alta Formazione che l’Università Magna Graecia presenta per l’anno accademico 2022-2023.

I dettagli sono stati descritti alla stampa nella sala lettura del Complesso Monumentale del San Giovanni.

“Abbiamo lanciato – ha affermato con soddisfazione il rettore dell’Umg, Giovambattista De Sarro – un’offerta culturale molto particolare e variegata, quella che serve al territorio. Tante le novità. Siamo passati, ad esempio, da 35 a 30 master. Questo testimonia come l’Alta Formazione abbia lavorato bene e stia crescendo per offrire delle importanti opportunità nell’area biomedica, giuridica e sociologica. Un passo in avanti molto significativo che dimostra la grande dinamicità del nostro ateneo che portiamo nel centro storico del capoluogo, nel Complesso Monumentale del San Giovanni.”

“L’Alta Formazione dell’Umg – ha specificato il responsabile, Stefano Alcaro – è in forte crescita ed è uno strumento più immediato per dare delle specifiche risposte formative. L’anno scorso abbiamo registrato un ottimo risultato con 350 iscritti ma siamo certi che i numeri aumenteranno ancor di più con questa offerta multisfaccettata. Abbiamo inserito corsi nuovi di alto impatto che evidenziano una bella vitalità in termini di proposte. Vogliamo stringere un rapporto più stretto con le Pubbliche Amministrazioni e le imprese e, per questa ragione, abbiamo previsto delle agevolazioni per i dipendenti. Sarà possibile, inoltre, combinare due percorsi formativi ed i corsi di aggiornamento e perfezionamento potranno essere seguiti anche da chi non ancora il titolo completo di laurea.”

Al momento sono on line, sul sito https://web.unicz.it/page/alta-formazione-2022-2023, quasi tutti i bandi per i master di 1° e 2° livello, i corsi di perfezionamento e di aggiornamento saranno saranno disponibili da gennaio.

La maggior parte dei corsi di terrà al Complesso Monumentale del San Giovanni, alcune attività laboratoriali saranno al Campus universitario “Salvatore Venuta”.

Tante le novità, ad esempio: per i master di 1° livello, “Assistenza infermieristica ai pazienti vasculopatici e con ulcere cutanee”; “Disturbi dello spettro autistico: intervento e recupero a tutte le età”; “Linguaggi del cinema – Profili di rilevanza sociologica e giuridica”; per i master di 2° livello, “Diritto e management delle pubbliche amministrazioni”, “Medicina Estetica”, “Medicina e psicopatologia delle dipendenze”; per i corsi di perfezionamento, “Tecnologie e telemedicina nel diabete”, “Esperto della progettazione e dello sviluppo territoriale sostenibile”; per i corsi di aggiornamento, “Corso intensivo dieta mediterranea”, “Scienza della birra”.