Massimiliano Ianni è stato eletto segretario generale della Cgil di Cosenza durante i lavori del nono congresso della Camera del Lavoro con 62 voti favorevoli su 67 (4 contrari e un astenuto). Ianni, attuale segretario organizzativo della sigla cosentina, è anche segretario della Camera del Lavoro di Amantea e Coordinatore della Filctem di Cosenza. Prende il posto di Umberto Calabrone, eletto da pochi giorni alla guida della Fiom Calabria. “C’è necessità di una Camera del Lavoro unita e capace di affrontare la complessità dei problemi. Per farlo – ha affermato Ianni – abbiamo anche bisogno di mantenere le nostre differenze. Dobbiamo aprirci alle nuove generazioni, alla partecipazione e alla discussione. Non abbiamo alcun bisogno di tornare a correnti o componenti precostituite. La Cgil è una, è collettiva. Dobbiamo definire impegni puntuali per ogni categoria, con obiettivi mutuabili nel tempo”. In particolare, il neo segretario che a gennaio presenterà il manifesto programmatico ha annunciato la nascita di un Centro Studi e la riapertura di alcuni dipartimenti.