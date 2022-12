“Le nuove disposizioni introdotte dal governo sulla regolazione della gestione della fauna selvatica, e in particolare per ciò che riguarda il contrasto ai cinghiali, vanno nella direzione auspicata dalla Regione Calabria. Ben vengano, dunque, interventi diretti a realizzare una riforma organica del sistema di vigilanza, in modo da pianificare e coordinare efficacemente la tutela faunistica ed ambientale”. Lo afferma, in una nota, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “La Calabria – aggiunge – da anni sollecitava interventi del governo contro la grave e preoccupante situazione che si registra nei perimetri urbani di branchi di cinghiali, ma soprattutto per tutelare le produzioni agricole, fortemente colpite da tale fenomeno. Con l’azione intrapresa dall’esecutivo facciamo un passo importante nella direzione indicata dalle Regioni, che finalmente potranno agire. A questo riguardo – conclude – ringrazio il ministro Lollobrigida per la sensibilità che ha saputo dimostrare e la tempestività con cui intende salvaguardare sul piano normativo il diritto alla salute e alla sicurezza dei nostri cittadini e delle nostre imprese agricole”.