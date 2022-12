“Questo è un incontro per testimoniare l’attenzione del governo regionale nei confronti della stampa calabrese che è un presidio di libertà, di democrazia, anche di coscienza critica per chi governa. Quindi un modo per dimostrare alla stampa calabrese che il Governo regionale guarda con grande attenzione al lavoro che la stampa svolge, sia quando parla bene nel governo regionale sia quando ne parla male, perché anche le critiche sono di stimolo”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, incontrando i giornalisti per uno scambio di auguri e fare il punto sull’attività svolta nel corso dell’anno.