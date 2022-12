Approvato dal Consiglio regionale il Bilancio di previsione 2023/2025

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato a maggioranza il Bilancio di previsione 2023-25 della Regione insieme a tutti i documenti contabili allegati alla manovra. Una manovra da circa 5,8 miliardi, in gran parte destinati alla sanità e a spese di carattere obbligatorio. Secondo quanto si legge dalla relazione tecnica al documento contabile, si tratta di un bilancio che naturalmente risente delle ormai endemiche “ingessature” gestionali e normative, dell’attuale crisi dovuta al rincaro delle materie prime e del costo dell’energia, della riduzione dei trasferimenti statali: inoltre nella relazione tecnica si fa presente che «l’indirizzo dato agli uffici da parte del presidente per la stesura del bilancio 2023-2025 è stato quello di predisporre un documento contabile improntato al principio della prudenza».

Il bilancio di competenza effettivo della Regione per l’anno 2023 – prosegue il documento – «ammonta complessivamente a circa 5,8 miliardi. Tuttavia tali importi afferiscono in gran parte a risorse a destinazione vincolata, vale a dire somme il cui utilizzo può aver luogo solo per finalità stabilite da altri decisori istituzionali o con questi concordate. Rientrano in tale ambito le risorsa destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale (4,02 miliardi circa, il 69,4%). Le entrate libere da vincoli da destinare a finalità autonomamente definite dalla Regione ammontano invece a circa 773 milioni, pari al 13,3% circa delle risorse attualmente iscritte in bilancio, in leggero aumento rispetto alle previsioni effettuate nel bilancio 2022-24 annualità 2022». La voce più rilevante del bilancio della Regione Calabria – emerge ancora dalla relazione tecnica – «è rappresentata dalla spesa per il servizio sanitario: le risorse ammontano complessivamente in termini di competenza a oltre 4,02 miliardi e rappresentano circa il 69,3%. Gran parte di queste risorse è trasferite alle aziende sanitarie e ospedaliere e pertanto, se la rilevanza della spesa per la tutela della salute viene valutata in termini di pagamenti, il peso del settore sanitario sulla spesa complessiva regionale si avvicina certamente, in termini di cassa, all’80% del totale erogato».

In tema di sanità, emerge soprattutto il dato della mobilità passiva, attesta a oltre 264 milioni. La relazione specifica poi anche «gran parte delle risorse disponibili, teoricamente soggette ad una manovra discrezionale da parte della Giunta o del Consiglio, è destinata a spese di carattere obbligatorio (personale, mutui, contratti, accantonamenti) o utilizzata per far fronte alle emergenze sociali ed occupazionali della Regione, e, quindi, difficilmente rimodulabile senza l’attuazione di riforme capaci di incidere nella dinamica strutturale della spesa. Le spese di funzionamento per il personale del Consiglio e della Giunta (24%) coprono circa un quarto della disponibilità totale”. Il testo è stato relazionato in aula dal presidente della seconda commissione Antonio Montuoro (Fratelli d’Italia), che ha anche reso noto che sul bilancio di previsione della Regione Calabria è arrivato il parere positivo dei revisori della Regione. Al dibattito hanno partecipato numerosi consiglieri regionali, soprattutto dai banchi dell’opposizione, che hanno espresso critiche parlando di “manovra che non segna una discontinuità con il passato, non stanzia risorse sufficienti ad affrontare le tante criticità della regione e non ha una visione di futuro della Calabria”. Di diverso avviso la maggioranza di centrodestra, secondo cui si tratta di “una manovra di fondamentale importanza perché documenta le linee programmatiche della Giunta e della maggioranza e si caratterizza per il contrasto agli sprechi e per il ripianamento di tante passività ereditate dal passato”.