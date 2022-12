I finanzieri del Gruppo di Lamezia Terme hanno arrestato un trentottenne lametino, con precedenti in materia di stupefacenti, in seguito al rinvenimento, all’interno di una valigia trovata nel bagagliaio della sua auto, di 1.250 grammi di marijuana e di 3.050 euro in banconote del taglio di 50,00 euro. E’ stata effettuata anche una perquisizione nel domicilio dell’uomo, dove la Guardia di Finanza ha trovato altri 400 grammi di marijuana e 17,50 grammi di hashish, nonché bilancini elettronici ed altro materiale che secondo gli investigatori veniva utilizzato per il confezionamento delle dosi di stupefacente. La Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro la sostanza stupefacente rinvenuta ed ha tratto in arresto il responsabile, per il quale il Pubblico Ministero ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il Gip presso il Tribunale di Lamezia Terme ha convalidato l’arresto, confermando all’indagato la misura degli arresti domiciliari.