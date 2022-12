BELVEDERE MARITTIMO. Non solo musica all’accademia dell’Ancia di Belvedere Marittimo. Carmine Sangineto (nella foto), presidente o coordinatore didattico dell’Accademia, nonché insegnante di organetto e fisarmonica, è pronto a lanciare una scuola di recitazione. Tante sono, infatti, le novità per l’anno accademico 2022/2023. Da oggi è possibile nella cittadina tirrenica formarsi professionalmente nel mondo del teatro e del lavoro di attore oltre che di musicista. Il corso di recitazione guidato da Antonio Fulfaro, è un’occasione per tanti giovani che vogliono realizzare un sogno nel campo del teatro, una professione non facile ma che sicuramente regala grandi soddisfazioni. Attori come Sebastiano Somma, Martufello, Giorgio Pasotti, Gianfranco Jannuzzo sono entusiasti per questa iniziativa e sostengono il loro collega e amico Antonio Fulfaro. “Una premessa importante da fare -dice Sangineto al Giornale di Calabria – è che la frequentazione del corso ha l’obiettivo essenziale di creare una compagnia teatrale con l’intento di diventare un punto di riferimento per tanti giovani talenti. Antonio Fulfaro noto attore e doppiatore belvederese, ha lavorato con attività continuativa in teatro, in televisione e nel cinema, a fianco ad artisti nazionali e internazionali. Tanti i suoi riconoscimenti, ricordiamo in particolare la partecipazione al famoso spot pubblicitario dello sciroppo “Bronchenolo” in cui interpreta un frate francescano e la sua presenza nel cast del film “Qualunquemente” di Antonio Albanese. Il desiderio di Fulfaro in sinergia con L’Accademia dell’Ancia – continua Sangineto – è quello di dar vita nella sua terra d’origine ad un progetto che valorizzi e promuova la cultura teatrale, in grado di assicurare professionalità al talento che abita la nostra costa tirrenica. Antonio Fulfaro ha riscosso notevole successo di pubblico e di critica anche per la sua attività di doppiatore e questa sua specializzazione la mette a servizio anche al corso di “Dizione” già attivo all’Accademia dell’Ancia, un’opportunità per chi vuole migliorare la pronuncia, rivolto non solo ai futuri attori, ma ai tanti che intendono curare la propria estetica vocale e l’inflessione dialettale in ambito sia professionale che personale. Puntare sul gruppo e i giovani talenti – conclude Sangineto – sarà la nuova “mission” di quest’anno, abbiamo dato vita anche alla Formazione di un coro”, di un’orchestra” e di una “Street Band” che andranno a completare un’offerta formativa già ampia”. Impegno ed entusiasmo non sono mai mancati al giovane musicista, sempre attivo su più fronti nel settore. Lo scorso 1° ottobre ha partecipato al Grande Festival Internacional De Acordeāo in Portogallo. Inoltre è stato, parte della giuria al Trofeo International Diatonic Alliance (IDA) durante la ricorrenza del Pif 2022 di Castelfidardo, più di recente il concerto nella sua amata terra con la Carmine Sangineto Band durante i festeggiamenti del patrono San Daniele.

Vincenzo De Virgilio