COSENZA/ Nella città di Cosenza il giorno di Santo Stefano è iniziato sotto una buona stella: il concerto di Capodanno in piazza si farà. Sotto l’albero infatti i cosentini hanno “trovato” i tanto attesi soldi per poter finanziare il concerto. La Regione ha stanziato circa centomila euro e, quindi, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso da questa mattina è al lavoro per individuare il nome dell’artista con il quale i cosentini festeggeranno l’arrivo del 2023. Nei giorni scorsi la notizia del mancato arrivo dei fondi per “fare il Capodanno in piazza” aveva lasciato l’amaro in bocca ai cittadini anche dei centri dell’hinterland che attendevano con ansia il nome del cantante per il concerto in piazza. In queste ore stanno circolando due nomi che sono ancora in ballo per Cosenza: Mario Biondi o Irama. Sul primo ci sarebbero più certezze, sul secondo – tanto amato dai giovanissimi – si attende invece una risposta nella giornata di domani. All’ultimo minuto potrebbe anche spuntare un altro nome. Infatti a Palazzo dei Bruzi stanno lavorando intensamente per chiudere la trattativa ora che i soldi sono stati stanziati. I cosentini adesso sono tranquilli: il 31 dicembre si brinderà in piazza dei Bruzi.