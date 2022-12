“Rilancio dei trasporti nel Mezzogiorno, soprattutto nell’ottica di collegare la Calabria e la Sicilia con il Ponte, grazie al lavoro del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che ha appena reso noto il via libera per il primo sub-lotto di 33 chilometri da Battipaglia a Romagnano dell’alta velocità Salerno/Reggio Calabria nel tratto che interesserà anche i collegamenti per la Basilicata”. Così la senatrice calabrese della Lega Tilde Minasi, componente della commissione Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni e Innovazione tecnologica. “I 33 chilometri consentiranno – aggiunge Minasi – di innestarsi sulla Taranto-Metaponto-Potenza-Salerno con benefici sulla rotta da e per Napoli e Roma. Valore dell’opera 2,7 miliardi di euro. È questa la buona politica della Lega per i territori, da nord a sud”.