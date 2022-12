Soddisfazione è stata espressa dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro per i due interventi in Calabria inseriti tra le ventuno opere strategiche sbloccate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, nell’ambito dell’aggiornamento contratto di programma con Anas. Lo riferisce un comunicato. “Si tratta – afferma Ferro – del lotto tra Vazzano e Vallelonga della Trasversale delle Serre, per un importo complessivo di 262 milioni di euro, e della manutenzione e messa in sicurezza delle Statale 106 tra l’Aeroporto S. Anna e lo svincolo di Papanice, per un importo di quasi 40 milioni di euro. Un importante intervento del Governo Meloni – sottolinea la rappresentante del Governo – su due infrastrutture di grande importanza per lo sviluppo dei territori del Vibonese e del Crotonese, che vedranno in tempi rapidissimi la pubblicazione dei bandi di gara”.