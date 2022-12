Sono stati ufficializzati oggi con la pubblicazione della graduatoria definitiva, i risultati del Bando Produzioni relativo all’Avviso pubblico per il sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria 2022. “Sono 50 i progetti finanziati – è detto in un comunicato della Calabria Film Commission – un risultato importante frutto di una scelta strategica mirata. L’Avviso, infatti, che prevedeva inizialmente una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, è stato rafforzato da ulteriori risorse, pari a 2 milioni 318.000.725 euro. La Calabria Film Commission ha realizzato così un grande sforzo, un messaggio forte di fiducia, artistica ed industriale per l’intero sistema cinema italiano e nello specifico per tutto il comparto professionale dell’audiovisivo calabrese. Un segnale di fiducia e di rafforzamento della lunga progettualità messa in campo dalla Film Commission. Un ulteriore innesto economico che consente di finanziare tutte le opere che hanno raggiunto la soglia di ammissibilità”. Nel dettaglio i progetti finanziati, riporta ancora il comunicato , sono così suddivisi: categoria A, per i film/lungometraggi e le fiction televisive, i cui costi di produzione superano i 3 milioni di euro e dispongono di una distribuzione internazionale, sono state finanziate 3 opere, di cui due lungometraggi e una fiction; Categoria B, per costo di produzione inferiore a 3 milioni di euro, sono stati finanziati 18 film/lungometraggi, 4 fiction televisive, 13 documentari e 12 cortometraggi”. “Cinquanta nuovi set che apriranno in Calabria a partire del 2023 – è detto ancora nel comunicato – che si aggiungono ai 23 set dei beneficiari degli avvisi degli scorsi anni che ancora devono iniziare le lavorazioni sul territorio regionale”.