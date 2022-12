FUSCALDO(CS)/ E’ stato distrutto dalle fiamme un camion in uso al Comune di Fuscaldo, nel Cosentino. Il mezzo era parcheggiato nel cortile del locale Istituto comprensivo. Dagli accertamenti dei vigili del fuoco, è emerso che le fiamme si sarebbero propagate dal cassone del mezzo in cui c’erano aghi di pino. Nei giorni prima di Natale, un incendio aveva distrutto lo scuolabus che era parcheggiato nella frazione Marina di Fuscaldo. Su quest’ultimo episodio sono intervenuti i coordinatori provinciali di Italia Viva Nunzia Paese e Davide Lauria e gli esponenti cittadini del partito Francesca Perrotta ed Emilio Daniele: “Considerato che ormai si è giunti al quarto incidente avvenuto negli ultimi due mesi, si continua a esprimere piena solidarietà ai cittadini fuscaldesi e in particolar modo ai bambini di Fuscaldo”.