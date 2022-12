La segreteria provinciale della Fials di Catanzaro ringrazia l’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio per l’avvenuta stabilizzazione dei lavoratori precari. La gratitudine della sigla sindacale, in particolare, è indirizzata al commissario Francesco Procopio, al direttore amministrativo Antonio Mantella e a tutto l’Ufficio Personale.«Meritoriamente – evidenzia il segretario provinciale Fials di Catanzaro Dario Rizzo – l’Azienda Ospedaliera ha concluso l’iter, una tra le poche in Calabria, per le procedure di stabilizzazione di tutto il personale precario avente titolo entro il 31 dicembre 2022. Auguri quindi – aggiunge Rizzo – a tutto il personale precario che finalmente ha potuto in questi giorni apporre la propria firma per un contratto a tempo indeterminato ponendo fine a tutte quelle paure, dubbi, tergiversazioni e quant’altro che si sono evidenziate in questi ultimi anni. La Fials provinciale di Catanzaro, guardando al futuro, continuerà nella sua opera a tutti i livelli, a partire – conclude – da quello regionale, ad assicurare la propria attenzione e operatività per perseguire ulteriori stabilizzazioni in indirizzo agli emendamenti della finanziaria 2023 e ai piani di fabbisogno degli anni 2023, 2024 e 2025».