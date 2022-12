CATANZARO/ Sono state presentate in mattinata le iniziative collegate al concerto di Capodanno che si terrà in piazza Prefettura a Catanzaro. I dettagli sono stati illustrati alla stampa a Palazzo de Nobili dal sindaco, Nicola Fiorita, e dall’assessore al Turismo, Antonio Borelli, insieme all’organizzatore Roberto Talarico, i quali hanno consigliato di arrivare ancor prima della mezzanotte. Appuntamento dalle ore 23 in poi dunque per brindare insieme all’arrivo del nuovo anno, mentre il programma musicale si aprirà dopo la mezzanotte con uno degli artisti rivelazione dell’anno, Tananai. Cantautore e produttore discografico italiano, idolo musicale dei più giovani, protagonista, dopo la recente partecipazione al Festival di Sanremo 2022, dell’estate italiana con la hit “La dolce vita” realizzata con Fedez e Mara Sattei, oltre che di numerosi altri successi, prossimo partecipante già annunciato del 73° Festival di Sanremo. La notte di San Silvestro sarà animata anche dalla presenza del conduttore radiofonico, produttore discografico e dj Federico l’Olandese Volante. Spazio anche ai dj set live di Nathaniel e Sharon Esse, al vocalist Paco e all’animazione di Francys Power. Le risorse messe in campo per organizzare il tutto, seppur in tempi stretti e risicati, ammontano ad alcune decine di migliaia di euro, e sono state garantite dal Comune, dalla Camera di commercio Catanzaro-Crotone-Vibo e da alcuni sponsor privati che hanno contribuito. Per raggiungere il centro storico saranno disponibili gratuitamente, dalle 23 alle 6, grazie alla collaborazione di Amc, il parcheggio Piè Sala e la funicolare e il parcheggio Musofalo con servizio navette.

