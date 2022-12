È stata inaugurata, nel museo diocesano di Gerace, la mostra dal titolo: “Il tesoro di Polsi. La Madonna della Montagna nella storia, nei doni votivi e nella devozione dei fedeli”. L’evento, promosso dal vescovo monsignor Francesco Oliva, è realizzato in stretta collaborazione tra la Diocesi di Locri-Gerace, la Diocesi di Oppido-Palmi e il santuario della Madonna della montagna di Pols.Una mostra, curata dal restauratore Giuseppe Mantella e don Letterio Festa, d’intesa con la Soprintendenza e del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la quale attività culturale sono stati interessati gli uffici e gli istituti diocesani di entrambe le curie insieme ai vari archivi storici del territorio. Opere d’arte, pergamene, documenti d’archivio, ex voto e altre attestazioni della pietas popolare verso la Vergine di Polsi, sono perciò esposti nella cittadella vescovile di Gerace la cui “porta d’ingresso alla mostra” è allestita nella cripta della monumentale Basilica dell’antica sede vescovile mediante la proiezione di video storici recuperati dalle teche Rai. La storia, il mito e la devozione sono poste al centro dell’esposizione con più di 70 reperti provenienti prevalentemente dal Santuario della Madonna di Polsi e da altre realtà della diocesi di Oppido-Palmi dove il culto della Madonna della Montagna è molto presente, tanto da portare al Santuario decine di “Carovane” che percorrono l’Aspromonte per raggiungere il luogo sacro. Opere che parlano di fede, di arte e devozione alla Madonna di Polsi, insieme a numerosi documenti di archivio .Un percorso che traccia la storia del Santuario sin dalla sua fondazione partendo dal codice del XII secolo che si conserva nell’Archivio Apostolico Vaticano e che si riallaccia all’attività scriptoria e alla Croce di Polsi. Si tratta di un sinassario agiografico di asceti ed eremiti, vergato a Oppido, presso la sede vescovile, scritto in stile di Reggio in data aprile 1174. La mostra si chiuderà nel mese di aprile 2023 con un convegno.