Per gli agricoltori calabresi in sono arrivo altri 25 milioni di euro. Lo comunica la Regione.”Il Dipartimento Agricoltura, – spiega una nota – in collaborazione con l’organismo pagatore regionale Arcea, ha mandato in pagamento un nuovo elenco relativo alla Domanda unica. È stata dunque avviata, a titolo di saldo, la liquidazione di 27.706.355,71 euro in favore di 57.372 beneficiari. Seguirà già nelle prossime ore, un nuovo elenco”.

“Le immissioni di liquidità a vantaggio del comparto agroalimentare – commenta l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – procedono con regolarità e celerità, anche nel periodo festivo, in modo da garantire al mondo dell’agricoltura calabrese certezze indispensabili ed il rispetto di legittime aspettative, senza ritardi”. Intanto gli uffici sono già al lavoro per ulteriori pagamenti, legati alle misure del Programma di sviluppo rurale.