“Il provvedimento per dare l’ok all’azienda Dulbecco è pronto, però c’è una discussione con Ministero della Salute e il Ministero ci ha fatto mettere nel programma operativo che ci vuole un Dpcm che prima riconosca prima il Policlinico Mater Domini”. Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa sulla presentazione dell’accordo che ha fatto arrivare in Calabria un primo contingente di 50 medici cubani reclutati per dare manforte ai colleghi calabresi alle prese con le carenze di personale nelle strutture sanitarie della regione. La questione, nell’ambito delle polemiche suscitate dalla notizia dell’istituzione di una facoltà autonoma di Medicina all’Università della Calabria, era stata sollevata dal sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita che aveva chiesto al governatore di firmare al più presto il protocollo d’intesa Regione-Università per dare vita all’Azienda unica universitario-ospedaliera “Renato Dulbecco”. “E’ un tema questo -ha aggiunto Occhiuto- che riguarda tutti i policlinici universitari che sono stati creati sostanzialmente senza un atto costitutivo, per cui il protocollo è pronto, sarà ora necessario trovare il modo di fare nel mese di gennaio questo Dpcm”.