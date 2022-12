Consueto appuntamento con le vendite promozionali invernali a partire dai primi giorni di gennaio anche se nel 2023 si prevede una stagione anemica e asfittica a causa della crisi economica e dei rincari. In Calabria si partirà il 5 gennaio. I saldi si protrarranno fino al 6 marzo.

L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori stima che solo il 24% delle famiglie approfitterà delle vendite promozionali. In molti hanno rimandato i regali a Natale per acquistarli a condizioni piu’ vantaggiose per l’Epifania.