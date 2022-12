Sono aumentati, nel Reggino, avamposto degli sbarchi in Calabria, gli arrivi di migranti via mare. La Questura, diretta dal questore Bruno Megale, ha reso noto i dati delle attività istituzionali nel corso del 2022. “Uno dei fenomeni – si legge nella relazione del questore – che ha visto un decisivo incremento nell’anno in corso è stato quello dell’immigrazione clandestina. Sono giunti sulle nostre coste 9375 cittadini extracomunitari a seguito di 112 sbarchi, che hanno impegnato in maniera rilevante la nostra attività, soprattutto quella dei commissariati dell’area jonica. Sono cresciuti, di conseguenza – evidenzia la relazione – i numeri relativi ai respingimenti, agli allontanamenti, alle espulsioni e alle richieste di asilo politico”. Sul fronte del contrasto al crimine organizzato, “decisiva e impegnativa è stata l’attività espletata, così come al fenomeno della violenza di genere. In particolare, a fronte di un significativo aumento del fenomeno – si legge nella relazione – si è registrato un notevole incremento dei provvedimenti di ammonimento per maltrattamenti e stalking nonché delle misure cautelari detentive e limitative delle libertà personali”.

Per ciò che concerne nello specifico l’attività di controllo del territorio, “sono stati svolti mirati servizi in zone ad alta densità criminale della città e della provincia, nell’ambito del piano nazionale e transnazionale “Focus ‘ndrangheta”, che hanno portato ad un incremento delle denunce e degli arresti relativamente alle fattispecie più comuni di reati contro il patrimonio”.

Tra gli eventi di particolare rilevanza conclusisi positivamente, si ricordano lo Jova beach party, la visita del Principe Alberto di Monaco e l’incontro di calcio Reggina-Inter. Tra le operazioni contro la ‘ndrangheta e il crimine organizzato, sono menzionate l’operazione ‘Defender’, con lo smantellamento della rete di favoreggiatori dell’ex latitante di ndrangheta Giuseppe Pelle ‘u gambazza’ e il fermo di 69 soggetti per il reato di favoreggiamento di immigrazione clandestina.Ed ancora: 264 denunce in stato di libertà, 144 denunce/querele per violenza di genere, 101 gli avvisi orali, 89 le sorveglianze speciali irrogate, 50 le ammonizioni, 41 le proposte di misure di prevenzione personali, 21 fogli di via obbligatori, 18 Daspo, 9 Dacur, 6 provvedimenti di istituzionalizzazione di minori e tre misure di proposte patrimoniali. Infine, sono in fase di rinnovo 644 permessi di soggiorno per motivi umanitari, 277 per protezione sussidiaria, e la cura dell’istruttoria propedeutica finalizzata all’emissione di 122 decreti prefettizi di espulsione.