di Redazione RTC-GDC

E’ stato una notte di San Silvestro con migliaia di presenze in molte piazze calabresi dove erano previsti i concertoni di Capodanno per dare il benvenuto al 2023. Le principali iniziative di piazza si sono svolte a Catanzaro, Cosenza, Reggio e Corigliano-Rossano. A Cosenza dopo la mezzanotte il soul di Mario Biondi ha incantato Piazza dei Bruzi. Catanzaro ha cantato in Piazza Prefettura con la giovane star Tananai, mentre Reggio ha ballato in Piazza Italia con Joe Bastianich e La Terza Classe. Musica frizzante e tanti giovanissimi anche a Corigliano-Rossano per lattesa esibizione di Coez. Anche Cassano allo Jonio ha accolto due ospiti, ovvero Tananai e Cristiano Malgioglio. Musica e animazione in piazza anche a Lamezia, Crotone e Pizzo. Non si sono registrati gravi episodi per quanto riguarda l’ordine pubblico se non uno a Reggio, dove un uomo è stato colpito accidentalmente da un colpo di arma da fuoco ed è stato ricoverato in ospedale. Pochi, in netta diminuzione rispetto agli anni scorsi, gli interventi dei vigili del fuoco per botti e petardi.