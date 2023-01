Un ferito a colpi di pistola nel Cosentino. Nella notte di San Silvestro una lite scoppiata per futili motivi a San Demetrio Corone è degenerata: un 27enne è stato ferito dal cognato di 35 anni. Il diverbio è avvenuto a San Demetrio Corone, piccolo centro della provincia di Cosenza. Il 27enne è stato poi trasportato d’urgenza prima all’ospedale di Rossano e poi all’ospedale di Cosenza dove nella notte è stato anche sottoposto a un intervento chirurgico. Non sarebbe in pericolo di vita. Mentre il cognato è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano. Avviate le indagini coordinate dalla procura di Castrovillari. (AG