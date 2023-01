CROTONE/ L’assessore del Comune di Crotone, Giovanni Pitingolo, si è dimesso. Lo ha fatto con una lettera indirizzata, fra gli altri, al sindaco Vincenzo Voce. “Da non politico – scrive – nel febbraio 2022, ho accettato questa nuova sfida per apportare il mio contributo e mettermi al servizio della nostra città. Oggi con questa lettera, dopo quasi un anno di intenso lavoro, di progetti condivisi ed attività importanti, con un po’ di rammarico rassegno formalmente le mie dimissioni dalla carica di assessore atteso il carattere “tecnico” del mio ruolo in relazione alla necessità – del tutto legittima – di trovare nuovi equilibri, lasciando così posto nell’esecutivo ad espressioni prettamente “politiche”. L’incarico prestigioso che ho ricoperto con entusiasmo ha avuto la priorità assoluta sulla mia vita personale, familiare e professionale: mi sono sempre adoperato spendendo tutte le mie energie, la mia professionalità, le mie competenze e buon senso mettendomi a totale servizio della comunità”.

Dopo avere elencato una serie di risultati conceguiti, l’ormai ex assessore aggiunge: “Esco da questa esperienza sempre più convinto che l’attività amministrativa debba essere partecipata e democratica, orientata a costruire quadri strategici condivisi, regole certe, uguali per tutti e che l’istituzione pubblica potrà avere un potere grande solo se riuscirà ad essere inclusiva ed a fare di tutto per attivarsi come “luogo” per pensare e decidere collettivamente”.