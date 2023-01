Il Marrelli Hospital di Crotone ha appena inaugurato la nuova unità operativa di Oculistica, dedicata all’attività chirurgica ambulatoriale in solvenza per il trattamento dell’intero spettro delle patologie dell’occhio. Chirurgia della cataratta, vitreoretinica, corneale, calazio, pterigio, entropion, ectropion; e poi malattie della retina, maculopatie, trattamento medico e chirurgico del glaucoma: le patologie dell’occhio trovano soluzione con l’utilizzo delle nuove tecnologie e l’esperienza professionale delle risorse umane che compongono la nuova unità medica. A dirigere il reparto Andrea Lucisano: “Continuiamo – spiega – con le prestazioni anche nel nuovo anno ma già oggi dico che siamo in grado di aumentare efficienza e qualità. Daremo prestazioni eccellenti completando quel poco che ancora manca in termini di tecnologia”.

“Tra gli obiettivi della clinica – è scritto in una nota – efficienza e tempi di attesa contenuti. Le procedure per gli interventi di cataratta, ad esempio, sono estremamente snellite. Si arriva in pochi passaggi in sala operatoria grazie all’utilizzo delle tecnologie più avanzate della visione e della chirurgia oftalmica. Facilmente correggibili i cosiddetti vizi di refrazione: miopia, ipermetropia e astigmatismo, con l’utilizzo del laser o con impianto di IOL Fachiche. Il Reparto – si legge – ha puntato sulla trasformazione digitale. L’interconnessione e l’intelligenza artificiale contribuiscono a migliorare la qualità della visione del paziente. Grazie a un software modulare, i dati vengono archiviati e gestiti in maniera unitaria, pur provenendo da differenti strumenti diagnostici e chirurgici presenti all’interno del nuovo reparto. Dagli ambulatori alla sala operatoria di oculistica le tecnologie supportano il medico sia nella diagnosi che nel successivo intervento. Nelle diagnosi, in particolare, si arriva con maggiore precisione e rapidità, principalmente per le tre aree patologiche di maggiore interesse (Cataratta, Retina e Glaucoma). Infatti, al Marrelli Hospital non c’è solo la strumentazione di base per l’Oculistica. È stata infatti installata una strumentazione avanzata per la Diagnostica e la Terapia”.