Saranno all’ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale, il primo del 2023, le surroghe degli ultimi due consiglieri regionali eletti al Parlamento lo scorso 25 settembre: Simona Loizzo (Lega) e Giovanni Arruzzolo (Forza Italia). L’assemblea legislativa calabrese infatti sarà chiamata alla presa d’atto delle loro dimissioni: al posto della Loizzo subentrerà Pietro Molinaro, mentre al posto di Arruzzolo subentrerà Domenico Giannetta. Per Molinaro e Giannetta peraltro si tratta di un ritorno, avendo i due fatto parte in passato del Consiglio regionale. Prima di Loizzo e Arruzzolo sono già stati surrogati in Consiglio regionale Fausto Orsomarso (Fratelli d’Italia) con Sabrina Mannarino e Nicola Irto (Pd) con Giovanni Muraca.