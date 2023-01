Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria del Pd, venerdì 13 gennaio sarà in Calabria per una serie di iniziative nell’ambito della fase congressuale dei democratici. Lo si apprende da fonti del Pd regionale: Cuperlo, in particolare, sarà nel pomeriggio di venerdì a Lamezia Terme. Nei giorni scorsi a sostegno della candidatura di Cuperlo alla guida del Pd, è nato a Catanzaro il primo Comitato. Secondo quanto si apprende da fonti dem, inoltre, con Cuperlo si schiererà anche l’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, che ieri su facebook ha pubblicato una foto della locandina della prossima tappa calabrese del candidato segretario del Pd.