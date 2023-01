Finalmente il Consiglio regionale entra nella piena operatività, l’auspicio è che si farà bene anche nel 2023. Ci sono tutti i presupposti per continuare un’attività del Consiglio regionale che ci dia anche la giusta visibilità che la Calabria merita. Così il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, conversando con l’AGI a margine delle elezioni del Cal a Catanzaro, con riferimento all’attività dell’Assemblea legislativa calabrese, che ieri ha tenuto la prima seduta dell’anno completando le surroghe dei consiglieri regionali eletti al Parlamento il 25 settembre. “La priorità sul piano legislativo – ha proseguito Mancuso – è quella della sburocratizzazione, perché la burocrazia è sicuramente un ostacolo all’economia: già ieri nella prima seduta del 2023 abbiamo approvato una legge in tema di dissesto idrogeologico che va in questa direzione. E poi l’obiettivo è equiparare la nostra Regione al livello delle altre Regioni e, cosa ancora più importante, essere percepiti all’esterno come una Regione che fa le cose per bene”.