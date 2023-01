Gli aguzzini erano i familiari. Un intero nucleo è stato arrestato per maltrattamenti e sevizie nei confronti di una 31enne psicolabile. In manette i genitori e le due sorelle, di 28 e 20 anni, della vittima. In base alle indagini, avviate dal giugno del 2022, sarebbe stata costretta a subire pesanti minacce, ingiurie e aggressioni, a vivere in una stanza umida, senza pavimento, con la serranda rotta, utilizzata anche come magazzino. Alla porta era stato messo un lucchetto. La vittima veniva spesso svegliata di notte senza motivo, costretta ad alzarsi prestissimo e a svolgere le pulizie domestiche, tra insulti e minacce di morte. Il rapporto dei carabinieri di Gioia Tauro, depositato alla procura della Repubblica di Palmi, ha consentito di disporre ed eseguire le quattro misure di custodia cautelare in carcere.