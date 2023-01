“Ci congratuliamo con Francesco Alberti per il nuovo e importante incarico in Arcea, organismo fondamentale per tutto il comparto e siamo certi che con la figura di Alberti sarà assicurata la gestione, il buon andamento e la continuità amministrativa dell’Agenzia e che porterà a compimento e darà completa attuazione alle procedure e alle azioni già intraprese da l’Arcea, adempiendo a tutte le prescrizioni impartite dalla Commissione europea”. E’ quanto si afferma in una nota dei vertici di Cia Agricoltori Italiani della Calabria in relazione alla nomina da parte della Giunta regionale presieduta da Roberto Occhiuto, su proposta dall’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, di Francesco Alberti alla carica di nuovo commissario straordinario dell’agenzia Arcea, organismo pagatore in agricoltura della Regione. Cia Agricoltori italiani della Calabria, è detto ancora nella nota, augura buon lavoro al neo commissario che subentra dopo le dimissioni del precedente responsabile Salvatore Siviglia, dirigente generale del Dipartimento Ambiente della Regione.