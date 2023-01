Giuseppe Guido è stato riconfermato segretario generale della Cgil comprensoriale Pollino – Sibaritide – Tirreno. La rielezione è avvenuta al termine dell’ottavo congresso comprensoriale tenutosi ad Altomonte. “Compito del nostro sindacato è -ha sostenuto Guido- riuscire a gestire gli eventi che condizioneranno il futuro dell’uomo e le relazioni mondiali: pandemia, sviluppo ecosostenibile, trasformazione digitale del lavoro, lavoro povero e precario e il ritorno alla guerra, anche in Europa, quale strumento di regolazione delle controversie fra Stati sono questioni che impatteranno col nostro agire e le nostre rivendicazioni. Gli ultimi, i deboli, i disoccupati, coloro che faticano ad arrivare a fine mese, sono rimasti senza rappresentanza politica ed è quindi, -ha aggiunto- in un momento in cui la questione sociale diventa sempre più esplosiva e la fiducia nella democrazia è in costante calo, urgente dare voce agli ultimi ed evitare che escano in maniera stabile dal perimetro della rappresentanza democratica. La Cgil deve esercitare, sempre, la propria autonomia”.