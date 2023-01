CATANZARO/ Per la realizzazione di un bypass della condotta idrica nell’ambito dei lavori di realizzazione della Metropolitana di Catanzaro, l’Ufficio Acquedotti del Comune di Catanzaro comunica che lunedì 16 gennaio, dalle ore 8 alle ore 17 circa, sarà interrotta l’erogazione di acqua potabile nel quartiere Aranceto, via Sicilia e via Sardegna.

Come già annunciato ieri, consequenzialmente alla realizzazione dei lavori e alla sospensione del servizio idrico nel quartiere Aranceto, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, con un’ordinanza ha disposto la proroga della chiusura per lunedì 16 gennaio dell’Istituto Comprensivo “Casalinuovo Sud”, limitatamente alla Scuola dell’Infanzia Plesso Aranceto di via Teano.