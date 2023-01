di RTC Sport

Catanzaro capolista senza ostacoli, anche nel girone di ritorno il film è molto simile a quello del girone di andata, anche se la squadra di Vivarini non sta realizzando quelle goleade alle quali aveva ormai abituato tutti nella prima parte di stagione. Terza vittoria consecutiva per 1 a 0 oggi a Latina dopo quelle a Picerno e in casa col Taranto. Diciannovesimo successo in 22 gare, unica squadra ancora imbattuta in Italia, numeri stellari e impressionanti. Non è stata una partita bellissima quella di Latina ma il Catanzaro sbanca il campo pontino confermandosi corazzata concreta, cinica e solida. Dopo un’occasione per Iemmello e una per Biasci, è stato lo stesso Biasci alla mezz’ora a inserirsi con un monimento intelligente su imbucata illuminante del solito Vandeputte e a presentarsi davanti a Tonti battendolo freddamente con una bella giocata d’esterno destro. Bel gesto tecnico dell’attaccante ma colpevole la difesa pontina che lo ha lasciato solitario e indisturbato di battere a rete. Nel secondo tempo il Latina, apparso un po’ spuntato, ci prova con maggiore convinzione e in un paio di circostanze spaventa il Catanzaro. Ma il brivido piu’ grande si materializza quando Brighenti appoggia dietro prendendo in controtempo Fulignati, ma per fortuna dei due la sfera esce fuori dallo specchio della porta senza che l’argentino Belloni riesca a intervenire. Nel finale grande intervento di Fulignati a negare al Latina la rete del pareggio. I nerazzurri di casa restano in 10 per il doppio giallo a Esposito ma nonostante l’inferiorità si producono in un forcing comunque infruttuoso ai fini del risultato. Il Catanzaro vince ancora (19 vittorie su 22) e tocca quota 60 punti, mettendo pressione al Crotone impegnato domani in posticipo allo Scida con il Pescara.