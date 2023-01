“L’arresto di Matteo Messina Denaro rappresenta un colpo durissimo a Cosa Nostra. Dopo 30 anni di latitanza finisce la storia criminale di uno dei boss mafiosi più influenti e pericolosi. Grazie ai Carabinieri del Ros e agli uomini dello Stato che hanno reso possibile questa cattura”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. “Il Consiglio regionale della Calabria ringrazia le forze dell’ordine, la Magistratura e tutte le persone che hanno contribuito alla cattura di Matteo Messina Denaro”. Lo afferma il presidente Filippo Mancuso, che aggiunge: “la cattura del pericoloso latitante è decisamente un grande risultato. Nel contrasto alla criminalità organizzata, che rappresenta un disvalore assoluto da estirpare, perché compromette i diritti dei cittadini e la dignità del Paese, lo Stato vince sempre. Oggi è una bella giornata per la Repubblica!”. “La collaborazione tra le Istituzioni ha portato ad un risultato eclatante: l’arresto del super latitante Matteo Messina Denaro dopo oltre 30 anni di latitanza! Una giornata storica per l’Italia. L’arresto è avvenuto presso la clinica Maddalena di Palermo dove il boss si trovava in day hospital per degli accertamenti sanitari. Matteo Messina Denaro risulta inserito come il boss super latitante introvabile. Era considerato tra gli irreperibilipiù pericolosi e ricercati nel mondo, che ha proseguito e rafforzato il progetto di Cosa Nostra di inserirsi nel mondo dell’imprese e nel controllo totale del territorio. Un plauso ai ROS ed al suo comandante Pasquale Angelone, agli uomini del raggruppamento speciale assieme a quelli del GIS e dei comandi territoriali, che hanno eseguito l’operazione, ma naturalmente a tutti coloro che hanno collaborato pienamente e, quindi, ai Magistrati di Palermo, al Ministro dell’Interno, a tutti i cittadini che hanno gioito nel conoscere tale notizia”, afferma in una nota il commissario regionale della Lega in Calabria Giacomo Francesco Saccomanno. “L’arresto di Matteo Messina Denaro è il trionfo dello Stato. Siamo grati e continuiamo a sostenere chi opera, quotidianamente, per l’affermazione della cultura della legalità che è l’unica possibilità per un futuro migliore”. Così sui social Italia Viva Calabria. “E’ stato finalmente arrestato Matteo Messina Denaro. Era l’ultimo grande boss di ‘Cosa nostra’ in circolazione. Praticamente un ‘fantasma’ per decenni”. Lo scrive sul proprio profilo Facebook la deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico. “Latitante da trent’anni – dice Orrico -, l’hanno trovato in una clinica di Palermo. Pare in pieno centro. Quasi a sottolineare lo strato grigio della nostra società che lo ha protetto a lungo. Grazie agli inquirenti ed alle forze dell’ordine che sono riusciti ad assicurare alla giustizia un uomo a conoscenza dei segreti delle stragi che hanno funestato il nostro Paese e già condannato all’ergastolo per decine di omicidi. Oggi si è scritta una pagina di storia nella lotta alle mafie”.