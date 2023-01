E’ morto a 66 anni, dopo una lunga malattia, Giovanni Puccio, già dirigente regionale del Pd. A dare notizia della scomparsa un post apparso sulla pagina facebook dei dem calabresi. Puccio aveva ricoperto incarichi ai vari livelli nel Pci, poi nel Pds e nei Ds. Era stato anche sindaco di Botricello. Responsabile organizzativo regionale del Partito democratico, fino a qualche anno addietro aveva ricoperto la carica di coordinatore del Pd per l’area metropolitana di Reggio Calabria. “Il Partito Democratico della Calabria – è scritto nel testo – annuncia con dolore e commozione la dipartita del compagno Giovanni Puccio, storico dirigente leale e solidale, per tutti amico sincero, uomo onesto e generoso. Giovanni lascia in tutti noi il ricordo del suo impegno costante e integerrimo, sempre disponibile, sempre pronto a sostenere il partito ed i nostri valori. La nostra affettuosa vicinanza alla famiglia, a coloro i quali fino alla fine gli hanno voluto bene ed hanno lottato insieme a lui, a chi come noi lo porterà sempre nei suoi ricordi”. “Giovanni Puccio è stato un uomo e un dirigente politico di grande valore, competente e appassionato. Una figura d’altri tempi per onestà intellettuale, spirito di servizio e umiltà con il quale ho avuto modo di condividere parte del mio percorso politico, trovando in lui sempre un prezioso e insostituibile punto di riferimento. La notizia della sua morte addolora moltissimo e con lui la Calabria perde un custode e un autentico interprete della storia politica regionale”. Così, in una nota, il coordinatore regionale di Italia Viva Calabria Ernesto Magorno. “Lucido e generoso nelle analisi politiche – aggiunge Magorno – non ha mai fatto mancare il suo sostegno nella crescita e nella formazione delle nuove generazioni che si affacciavano alla militanza politica. Giovanni ha fatto tanto, perché ha sempre creduto nella politica come strumento di cambiamento e di servizio alle comunità. Un sentimento di vicinanza e affetto in questo momento di addii e saluti mi lega alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.