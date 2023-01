La Fondazione UMG cerca immobili da destinare agli studenti, pubblicata la manifestazione d’interesse

Fondazione Università Magna Graecia ha pubblicato la manifestazione d’interesse per l’avvio di un’indagine esplorativa finalizzata al reperimento di immobili da destinare al soddisfacimento della domanda dell’utenza studentesca. L’iniziativa, che si inserisce in una ampia attività programmatica che vede da anni l’Ente per il Diritto allo Studio attivo sul fronte della costruzione di una città universitaria, si prefigge di ampliare l’offerta residenziale dedicata agli studenti iscritti ai corsi dell’Università Magna Graecia e degli Enti Afam di competenza.

“Il nostro obiettivo – afferma il prof. Umberto Gargiulo, presidente di Fondazione Umg – è dare nuovo impulso alle dinamiche per la creazione di una vera e propria città universitaria, provando ad immaginare spazi per gli studenti ed aree adeguate per consentire loro di condividere esperienze formative e di vita. Il diritto allo studio è, infatti, anche questo: garantire ai giovani la possibilità di crescere insieme in un ambiente stimolante e vivace, vivendo il territorio e sviluppando il senso di appartenenza e la partecipazione. Fondazione Umg si propone quale interlocutore attento ed accogliente; speriamo che gli operatori interessati – conclude Gargiulo – rispondano prontamente al nostro appello finalizzato ad assicurare il posto letto a tutti gli studenti fuori sede aventi diritto”.

Attualmente, Fondazione Università Magna Graecia mette a disposizione 240 alloggi all’interno delle residenze universitarie, strutture moderne in uso a partire dal 2015, ubicate nel Campus “Salvatore Venuta”. Per rispondere alle esigenze abitative dell’intera comunità studentesca, nei mesi scorsi, Fondazione Umg ha avviato, inoltre, una produttiva interlocuzione con le strutture ricettive private, stipulando apposite convenzioni a prezzi calmierati con hotel e B&B dislocati in città.

La manifestazione d’interesse, finalizzata al reperimento di immobili da destinare al soddisfacimento della domanda dell’utenza universitaria, è un’indagine esplorativa utile a selezionare gli immobili maggiormente rispondenti alle esigenze dell’Ente per il diritto allo studio, da assumere in locazione direttamente o da inserire in una piattaforma di offerte locative destinate agli studenti. Nello specifico, oggetto della manifestazione d’interesse sono gli immobili ubicati nel Comune di Catanzaro, preferibilmente nella zona del centro cittadino o comunque in una zona ben collegata e facilmente accessibile e servita dai principali mezzi di trasporto pubblico. Le caratteristiche tecniche e funzionali degli immobili sono indicate nell’avviso in cui sono specificate la metratura delle camere singole e doppie e le dimensioni degli spazi comuni; gli immobili dovranno essere adeguati alla normativa antisismica e dovranno essere rispondenti alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti in materia di destinazione d’uso residenziale.

Per partecipare alla manifestazione d’interesse, gli interessati potranno inviare candidatura all’indirizzo di posta elettronica certificata fondazione.umg@pec.it entro le ore 12.00 del 13 febbraio 2023 allegando la documentazione richiesta nell’avviso consultabile sul sito www.fondazioneumg.it.