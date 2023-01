A Reggio Calabria, i Carabinieri hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti, un 31enne del posto, coniugato, disoccupato, con precedenti di polizia.

A seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto nascosti all’interno di un armadio, oltre 400 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata: per l’uomo sono scattati i domiciliari.